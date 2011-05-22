SEO продвижение сайтов

Seo (Search Engine Optimization — в переводе с англ. — поисковое продвижение) — это оптимизация сайта под поисковики с целью вывода целевых запросов в ТОП 5-10. Неважно, где вы продвигаетесь в Москве или в регионах, методы раскрутки — одинаковые. Для того, чтобы получить больше трафика(посетителей на сайт, а следовательно клиентов) необходимо ориентироваться на поисковые системы-лидеры: Яндекс и Google. Seo продвижение осуществляет специалист в области поисковой оптимизации, именно от его профессионализма зависит успех всего начинания.

«Если Вашего бизнеса нет в Интернете, значит, Вас нет в бизнесе»

Билл Гейтс

Результат — Доход

Эффективность работы можно оценить лишь по доходу ( то есть денежной прибыли), который получит компания по окончанию раскрутки и по росту позиций. При этом время, необходимое для продвижения ресурса в разных тематиках — может сильно отличаться. Основная задача человека, которому необходимы профессиональные услуги это найти:

правильное Seo-агентство (которое может учесть множество факторов ранжирования сайта)

оптимальные цены

желательно хорошие отзывы

что-то мы продвинули за 2 месяца, другие в другие сроки…

Как оценить эффективность Seo

Быструю оценку дать не получиться, обычно нужно, чтобы прошло минимум 1-2 месяца или искать специалиста по рекомендациям, или возьмите сначала Сео консультацию.

А далее, для примера покажем, какие результаты бывают(простой скрин, на котором видно как прибыль начала расти сразу же после оптимизации 22.01.2019):

Это скрин из интернет-магазина, на котором виден эффект от Seo — это для тех, кто еще не знает, что это такое и как это работает, именно за это платят сегодня. Хоть это и скромный пример, но все же показательный, и мы всегда радуемся в такие моменты вместе с клиентами.

Целевые визиты и высокая конверсия также показывают, что двигаетесь в правильном направлении.

Попадание в ТОП поисковой выдачи

Почему выгодно быть в ТОП-5-10 по вашим тематическим запросам? Да потому, что там есть «горячие клиенты» (у них есть задача и есть деньги) — с такими клиентами приятно работать, они «не выносят мозг», а если у вас не будет качественного SEO вашего сайта и вы будете по важным для Вас запросам болтаться на 20-30-40-50-ых позициях — то Вам быстро вынесут мозг, потому что там обитают именно такого низкого качества клиенты! Они будут вам звонить, много разговаривать, но покупать особо не будут! Проверено!

Мы беремся за раскрутку недорого и дорого на движке Битрикс (bitrix), shop-script, opencart, Simpla, Ucoz, wordpress, joomla, modx, shopos, wix…и на других самописных тоже.

Сегодня БОЛЕЕ 70% товаров и услуг находят через интернет!

Сео продвижение сайта в поисковых системах — Яндекс или Google в реальности не может быть осуществлено через 1 день, через 2 дня или неделю — нужно трезво смотреть на реальность иначе возможно разочарование(в интернете орудуют много мошенников).

Посмотрите внимательно, как должен выглядеть правильный график (по месяцам) — для нового среднестатистического домена:

Это нормальный график раскрутки сайта в поисковой системе Яндекс (если вы специалист по Google, то у вас будет свой подобный график) все конечно, зависит от степени готовности ресурса и скорости наполнения!!! Но вот это именно правильный график — и к этому надо стремиться.

Подсчитайте количество месяцев ВАШЕГО продвижения, посмотрите на этот график и поймите идете ли вы по нему или сильно отстаете . Не стоит говорить, а что так медленно и так далее…все в ваших руках, работайте быстрее и будет результат выше. Смотрите это график только за полгода, далее видим — есть рост предполагается при тех же правильных действиях, просто их нужно делать. За последний день мы видим уже 32 уника (даже, если предположить, что далее на сайт будут заходить 30 человек в день, то это 900 в месяц — вот вам и начался ПРОФИТ от SEO — и дальше больше, и только после этого вы уже можете начинать считать свою экономию на другие виды рекламы). Но не стоит ждать эффекта за 2-3 месяца(если сайт новый). Это время вам дается, чтобы улучшить свой сайт, его качественную составляющую.

Заказать Seo в компании или у фрилансера?

Преимущества фирм — в том, что они:

более профессиональны более стабильны отвечают на звонки никуда не пропадают

И этого уже достаточно!

Найдите хорошую компанию по продвижению сайтов или частника (желательно по отзывам и с хорошим портфолио), запаситесь терпением, деньгами минимум на 6-12 месяцев(и тогда вас ждет успех). Но и не нужно себя обманывать, то есть движение позиций в сторону ТОП 5-10 для вашего сайта должно начаться уже через 0,5-1,5 месяца точно!(если ресурс не «убитый АГС» или другими столь же злыми фильтрами от Яндекса). Через 1-3 месяца должна быть стабильная динамика и рост позиций!!! Если спустя 3 месяца вы продолжаете получать отчет и там позиции и результаты за 100-ыми позициями, то можете быть уверены, что зря потратили на этого оптимизатора время, ищите другого!!! Главное тут не разочаровываться — лохотрон в этой нише есть!



Поисковое продвижение и контекстная реклама — в чем принципиальные отличия

SEO Контекстная реклама Долговременность эффекта При остановке контекстной рекламы - поток клиентов останавливается Результат отложен по времени Мгновенный результат При правильном SEO идет вклад в сайт(в его развитие: внешний вид, качество) Качество сайта неизменно на протяжении ВСЕЙ рекламной компании Зависимость позиций от алгоритмов Позиции по запросам строго фиксированы (в зависимости от оплаты) Стоимость клиента (после полугода продвижения) значительно ниже чем в рекламе Стоимость рекламных кликов в контексте нестабильна и ОЧЕНЬ высока Количество посетителей зависит от бюджета (относительно) Оплата за КАЖДЫЙ клик, то есть за каждого посетителя сайта

Из таблицы видно, что поисковое продвижение сайта должно быть: потому что у него очень много плюсов (при правильном подходе!!!) — это вклад в качество ресурса: улучшение юзабилити, улучшение маркетинговых и конверсионных моментов. Также из таблицы вы можете увидеть, что 50% плюсов у SEO и 50% — у контекста, поэтому, если продвигать сайт методами СЕО + реклама = 50% + 50% = 100% (Успешные и большие компании именно так — задействуют все каналы трафика)

Основные составляющие

Запомните это — если Вам ресурс продвигают только ссылками, то эффекта вы получите такой же мизер — можно посмотреть (на эту условную картинку ниже, и она наглядно показывает, что, если будет задействована только ссылочная масса — то это примерно 5-15% эффекта на выходе. Все должно быть в комплексе! Именно так мы и работаем — комплексно — для достижения максимального результата!

Продвижение может проводиться под определенные ПС, например: Yandex, Google, Rambler, Mail, но возможен и комплекс. При комплексной раскрутке — ваш ресурс начинает нравится не определенному поисковику, а большинству — а это уже увеличивает ваши шансы на извлечение прибыли с сайта. Именно этим мы и занимаемся уже более 8 лет.

Цели, которые мы преследуем и достигаем в нашей работе это:

Повышение узнаваемости бренда в интернете — (есть готовые примеры на этот счет). Почему очень важен данный пункт? Потому что, если Вас знают, люди начинают говорить о вашей компании или начинании друг другу (включается «сарафанное радио»). Повышение лояльности к бренду — постепенно его начнут узнавать и о нем говорить и даже рекламировать. Увеличение продаж товаров и услуг вашей фирмы — так как, если зарабатываете Вы, то зарабатываем и мы!

Очень много людей, которые уже имеют свой бизнес, начинают делать свой сайт самостоятельно (затрачивают большое количество своего ценного времени на освоение материала), затем еще больше времени затрачивают на приобретение навыков по продвижению и оптимизации сайтов в интернете. В итоге за это время он изучил не совсем нужный ему в работе материал, затратил уйму времени и все это время не дополучал прибыли со своего сайтика и со своего дела.

Вывод один: каждому нужно заниматься всем своим делом: бизнесмен — делом, ну а мы — продвижением!

Нам известны люди, которые пошли самостоятельно по пути — «Создание сайта и его раскрутка», но им не совсем хватает опыта и те, которые сразу заказали услугу создать и продвинуть ресурс в интернете. Конечно же вторые выиграли намного больше, занимаясь своим любимым делом. Но и первые тоже не проиграли, так как все таки пришли к правильному решению заказать продвижение сайта у профессионалов, но они проиграли в количестве заказов, так как не нашли правильного профессионала сразу!

С какими CMS мы работаем:

Битрикс — bitrix;

opencart, opencart pro, ocshop;

Simpla;

wp — wordpress;

ucoz (на движке юкоз — мы продвигаем давно и у нас большой опыт работы с ucoz);

joomla (джумла);

shop-script (web asyst, shop-script);

modx;

shopOS и др.

на framework: yii и yii2;

Эффективным продвижением сайтов в поисковых системах должен заниматься специалист-профессионал! Желательно продвинуть его в топ-10, топ-20, потому что дальше уже редко кто смотрит.

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Раскрутка сайтов в Интернет

Мы занимаемся частной раскруткой в Интернете — именно поэтому наши услуги по продвижению в интернете значительно дешевле.

Сайт должен работать и приносить прибыль.

Сегодня люди совершают покупки через интернет даже на улице с карманных компьютеров. Компании и самые проворные индивидуальные предприниматели, которые вовремя задумались над задачей — продвинуть сайт — уже собирают плоды в виде тысяч клиентов, создавая людям комфорт, экономя их энергию и время.

А если ему компания организует еще и доставку, тогда радости клиента не будет предела. Он запомнит данный хороший сайт и порекомендует своим знакомым. Вот вам бесплатно небольшая схема развития и наработки клиентов.

Продвижение интернет-магазина

Seo для интернет-магазина делается с целью увеличения посещаемости сайта, но основная цель — привлечение целевых посетителей. При этом клиент вам будет обходиться дешевле чем Яндекс Директ, но не сразу, а после того как ваш интернет-магазин поднимется в ТОП-10 по категориям ваших товаров или услуг. Наши клиенты получали клиентов в своем магазине уже к концу второго месяца обслуживания (но это зависит от тематики — так как конкуренция в каждой нише своя).

Успешный пример

К примеру, возьмем наш успешный кейс, не устаем его приводить в ПРИМЕР — ТУТ — сайт работал еле-еле, владелец искал кто бы наконец починил его…посещаемость была в районе 50 чел/сутки(2-3 заказа с трудом мелких сайтик собирал) — мы починили корзину, устранили ошибки — начала расти посещаемость и уже через годик в день был максимум 20 тысяч рублей/в день — оборот. Это пример идеального сотрудничества оптимизатора и владельца ресурса, который выполнял все пункты наших пожеланий по наполнению и ведению «своего детища».

Пару советов для тех, у кого возникла идея продвинуть свой сайт:

— не стоит торопиться. Некоторые могут вам предложить раскрутить ресурс очень недорого и в самые короткие сроки — в этом случае надо быть предельно осторожными, рискуете попасть под фильтры поисковых систем и лишиться уже существующих позиций.

Новый сайт дольше продвигается, особенно которому нет и полгода, здесь надо быть аккуратнее.

— не стоит думать, что можно выйти в лидирующие позиции в поисковых системах без затрат. На самом деле: чем конкурентнее запрос — тем дороже его продвижение!

Внутренняя оптимизация

Без внутренней сео оптимизации сайта сегодня ни один ресурс не выйдет в ТОП поисковиков (от нее зависит чуть ли не 90% успеха продвижения сайта — поэтому прежде чем нанять seo специалиста — поинтересуйтесь или проверьте, а умеет ли он это делать — если умеет только ссылки закупать, то вы просто выкинете «деньги на ветер»). Яндекс и Google очень сильно реагирует на это. Не зная базовые правила и как устроена seo оптимизация вы можете легко «обрушить» посещаемость сайта или «не поднять ее в топ» (если у вас нулевой ресурс — тот, который только создали или он где-то далеко плетется в поисковой выдаче). Если не делать эту процедуру — то он просто не наберет нужную посещаемость и вы не получите прибыль.

Пример (реальный, был у клиента): у него была посещаемость на сайте 400 чел/сутки — это мы его до такого довели)) за более 1 года работы. Скучно ему стало и пошел он искать что-то новенькое(точно не понятно), вернее находят его одни «работнички» — пообещали «золотые горы» — ну он и клюнул, заодно сказали продвинем и другие запросы любые какие захочешь. Ну и что вы думаете? Возвращается он к нам уже через 2 месяца — помогите, выручайте — посещаемость сайта упала до 200 чел/сутки — ну что ж, в этот раз примем обратно. Взялись, проанализировали — оказалось «работнички» сменили движок, установили стандартный шаблон — а то, что он не оптимизирован не знали) — а дальше по поисковой оптимизации они видимо совсем не компетентны, а услугу такую предлагают — ну Яндекс обнаружил, что нарушены базовые правила seo оптимизации и начал понижать сайт в рейтинге и поисковой выдаче . В результате мы нашли эту ошибку — и теперь сайт вновь набрал прежнюю посещаемость, сейчас работаем над увеличением.



Реальная работа по продвижению — это сложный комплекс задач и часть из них просто не заметны многим:

нужно проанализировать и настроить правильную архитектуру сайта (без этого продвинуться сегодня просто не реально) нужно КАЖДЫЙ ДЕНЬ смотреть и анализировать как реагирует Яндекс и другие поисковики на сайт (аудит) — об этом не пишут, но это занимает очень много времени. нужно постоянно вводить новые ключевики; нужно следить за трафиком — и делать все, чтобы он рос; нужно наблюдать за ростом траста ресурса; нужно контролировать правильность мета тегов и адекватность текстов на странице. нужно постоянно держать в памяти как растет ссылочная масса и чтобы ссылки были правильными и тематическими. нужно знать что такое перелинковка и эффективно делать ее.

Много параметров «остаются за кадром» — поэтому многие недопонимают ценник, который им выдвигают рекламные агентства.

Что вам дает сео оптимизация сайта

Рост посещаемости (поисковый трафик ~+70%) Улучшаются поведенческие факторы (один из важных факторов ранжирования на сегодняшний день). Ваш сайт будет виден по самым разнообразным поисковым фразам в Яндексе и Google, а если все очень хорошо, то и в Rambler, Bing и Mail.ru — не стоит их сбрасывать со счетов, мы видим продажи у наших клиентов, которые пришли именно с последних 3ёх также! Рост позиций в поисковиках. Если сайт не индексируется — то этого уже не будет, все будет хорошо залетать в индекс и держаться там долго! БОНУС! В качестве бонуса — мы своим клиентам добавляем еще маркетинговые фишки — в результате которых клиент будет дольше оставаться на сайте, улучшатся ПФ(поведенческие факторы) и уменьшится показатель отказов (это одни из основных показателей ранжирования в Яндексе и Google).

Как мы это делаем:

5 причин заказать SEO у нас:

Мы работаем уже более 8 лет; У нас самая низкая и выгодная цена на данный момент на рынке (можете проверить). Мы постоянно в тренде и следим за всеми нововведениями в ПС Яндекс и Google. Мы постоянно на связи, не исчезаем и берем трубки уже более 8 лет. Для клиентов на абонентском ежемесячном продвижении — мы дарим техническое обслуживание сайта в ПОДАРОК!

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Как мы продвигаем сайты — информационное видео:

Это нужно знать: